Le Tchad renforce la coopération sanitaire avec la Chine

Le ministre tchadien de la Santé publique et l’ambassadeur de Chine au Tchad, ont paraphé ce mardi 15 décembre, une lettre d’intention relative à la mise en place mécanisme de coopération entre les hôpitaux jumelés

Le partenariat sino-tchadien sur le plan sanitaire se renforce. Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale, Abdoulaye Sabre Fadoul et l’Ambassadeur de Chine au Tchad Li Jinjin se sont accordés sur deux accords ce jour. Il s’agit entre autres de la signature d’une lettre d’intention relative à la mise en place du mécanisme de coopération entre les hôpitaux jumelés et les amendements au protocole d’accord relatif à l’envoi de la mission médicale chinoise.

Le diplomate chinois a souligné que, le Tchad et la Chine se sont engagés à lutter contre la pandémie de covid-19, combat qui met en lumière le rôle important que joue la coopération entre ces deux pays mais aussi c’est le sens donné au respect des engagements pris par le Président chionis XI Jinping lors du sommet extraordinaire Chine-Afrique.

Il ajoute que, c’est un renouvellement du protocole d’accord relatif à l’envoi de la mission médicale chinoise en y ajoutant un ophtalmologue pour faire de l’hôpital de l’Amitié Tchad -Chine un centre phare dans la sous-région. L’initiative de développer un mécanisme de coopération entre les hôpitaux jumelés et le premier hôpital Affilié à l’Université de Nanchang, chef-lieu de la province de Jiangxi et l’hôpital de l’Amitié Tchad-Chine, poursuit XI Jinping

Abdoulaye Sabre Fadoul note que, les deux parties développent une coopération à travers des actions importantes notamment le partage d’expériences, les consultations médicales à distance, des échanges académiques, la formation du personnel et l’envoi des experts pour la pandémie de covid-19.