Le Tchad promet de respecter le retour à l’ordre Constitutionnel

Le Tchad a présenté à l’Union africaine, les actions réalisées afin de respecter ses engagements pris devant permettre notamment un retour à l’ordre Constitutionnel dans un délai raisonnable.

Suite à la décision du Conseil de paix et de Sécurité de l’Union Africaine de ne pas sanctionner le Tchad, après la réunion du 11 Novembre 2022, le pays réitère sa promesse de respecter le retour à l’ordre Constitutionnel dans un délai raisonnable. C’est du moins ce qu’on peut lire dans le communiqué de presse du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh.

« Le Tchad en sa qualité de membre fondateur de l’Union Africaine, respecte les institutions et les décisions de l’Union Africaine et a présenté lors de cette réunion, l’évolution de la transition et les actions réalisées afin de respecter ses engagements pris devant permettre notamment un retour à l’ordre Constitutionnel dans un délai raisonnable. »

Il se réjouit du fait que le Conseil de paix de l’UA ait apprécié favorablement l’évolution de la transition au Tchad et n’a pas endossé les propositions soutenues et présentées par le président de la Commission de l’Union africaine tendant : « coûte que coûte à sanctionner le Tchad et les Tchadiens. »

Pour rappel, le Conseil de Paix et Sécurité de l’Union Africaine avait, lors de sa session du 14 mai 2021, décidé suite à une mission de l’Union Africaine, que la situation exceptionnelle du Tchad, suite à l’assassinat d’un Chef d’Etat élu au champ de bataille et eu égard au vide juridique créé et n’avait donc pas assimilé ce changement à un coup d’Etat et n’a pas suspendu le Tchad de ses instances.