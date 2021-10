Le Tchad préoccupé par le coup de force du Soudan

Le Tchad est préoccupé par le coup d’Etat orchestré ce lundi 25 octobre 2021 au Soudan. Le chef de la diplomatie tchadienne appelle toutes les parties prenantes soudanaises à la retenue.

Le général Abdel Fattah Al-Burhane a annoncé ce lundi, la dissolution des autorités soudanaises de transition. Le premier ministre et plusieurs membres du gouvernement ont été arrêtés pas des militaires. Il demeure désormais en seul maitre du pays. Même le Conseil de souveraineté dont il était patron est dissout. Abdel Fattah Al-Burhane a également limogé les préfets et déclaré l’état d’urgence dans tout le Soudan.

La situation préoccupe plusieurs pays dont le Tchad. « Le Tchad suit avec une vive préoccupation la situation au Soudan et, appelle toutes les parties prenantes soudanaises à la retenue et au dialogue pour mener la transition à son terme dans la sérénité, le consensus et le respect des engagements pris. » écrit, le ministre tchadien des Affaires Etrangères, Chérif Mahamat Zène.

Certaines organisations entendent appeler à la désobéissance civile dans la capitale soudanaise. Elles s’opposent à ce qu’elle considère comme ‘’coup d’Etat militaire’’.