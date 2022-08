Le Tchad prend part à la réunion de développement de la carte de scores du paludisme

La réunion technique de la Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale (CEEAC) sur le développement de la carte de scores du paludisme se déroulent à Libreville, au Gabon.

Elle regroupe les coordonnateurs des programmes de lutte contre le paludisme des 11 pays de la Communauté. Egalement les responsables de suivi-évaluation. Le Tchad est représenté par le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme Dr Mahamat Saleh Issakha Diar.

L’objectif principal de cette réunion technique sur la carte de scores du paludisme de la CEEAC est de revoir, de proposer et de valider les indicateurs sélectionnés des différents pays.

Les objectifs spécifiques sont de proposer les indicateurs de suivi, de contrôle et d’élimination du paludisme dans la zone CEEAC ; d’examiner les indicateurs sélectionnés pour être inclus dans la carte de scores ; de discuter des modalités d’établissement des rapports – collecte des données au niveau pays et régional, de finaliser et d’entendre sur les prochaines étapes.