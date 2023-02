Le Tchad ouvre officiellement son ambassade en Israël

Le Tchad a officiellement ouvert sa représentation diplomatique en Israël ce jeudi 02 février 2023. C’était en présence du président tchadien de transition et le Premier ministre israélien Netanyahou.

« C’est un moment historique qui prolonge des années de relations au cours desquelles j’ai également visité le Tchad. Nous renforçons notre amitié dans les domaines de la sécurité pour la paix et la prospérité. Nous avons eu d’excellents entretiens hier. La nouvelle ambassade renforcera davantage nos relations », a déclaré le Premier ministre, Benjamin Netanyahou.

Le site d’information d’I24News, la télévision israélienne qui publie cette information, note également les félicitations du ministre israélien des Affaires ministre israélien de la Défense, Yoav Galant : « Je félicite le président tchadien pour son importante décision d’ouvrir une ambassade en Israël. Le vent du changement des accords d’Abraham souffle également sur le continent africain. Le Tchad et Israël sont confrontés au défi commun de lutter contre le terrorisme. Les liens entre Israël et le Tchad sont importants pour la lutte mondiale contre le terrorisme. Le resserrement des relations entre les pays et l’ouverture de l’ambassade du Tchad en Israël est la première étape sur la voie de l’établissement de relations avec d’autres pays d’Afrique. »

Avec lui, le président de transition Mahamat Idriss Deby a discuté des défis sécuritaires communs, en mettant l’accent sur les efforts que les pays investissent dans la lutte contre le terrorisme.

La veille, Mahamat Idriss Deby et le Premier ministre israélien ont tenu une conférence de presse conjointe sur le renforcement de la coopération entre les deux pays est une nécessité stratégique pour le Tchad.