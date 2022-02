Le Tchad organise un festival pour mettre en valeur les langues locales

La 1ère édition du Festival des langues locales a démarré le 21 février 2022 au Plais du 15 janvier et prendra fin le 2 mars prochain. Cet évènement est initié pour mettre en valeur les langues nationales du pays.

Le Festival Toumaï des langues locales, première édition, est placée la coordination du Festival National des Langues Locales-Tchad. L’évènement entre dans le cadre des activités de la journée internationale de la langue maternelle, célébrée chaque 21 février. Le Festival des langues nationales est organisé en collaboration avec la direction de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales au ministère de l’éducation nationale et de la promotion civique, la Société Internationale de Linguistique (SIL) et de l’Agence de Développement Économique et Sociale (ADES).

Les activités au programmes sont entre autres, l’exposition des objets d’art ; récits ancestraux ; dégustation des anciens mets ; danses traditionnelles et l’initiation de l’écriture des langues.

Le président du Comité d’organisation assure que, cette première édition va apporter un tonus particulier à la conception des langues locales et participer à la promotion de la culture.

Le Tchad compte plus de 100 langues et elles ont besoin d’être valorisées, réagi le représentant du SIL. Padeu Dakouli, invite les différentes communautés à les valoriser.

L’UNESCO entend sensibiliser les nations sur le rôle crucial des langues autochtones dans le développement durable, la cohésion sociale, l’accès à l’éducation pour tous, à la consolidation de la paix, à la réconciliation, à la bonne gouvernance et à la promotion des droits fondamentaux l’Homme.