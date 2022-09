Le Tchad obtient un prêt de 7 milliards de FCFA de l’extension de l’INSTA d’Abéché

En voyage en Autriche, le ministère de l’Economie a obtenu de l’OPEP, un prêt de 7 milliards FCFA pour l’extension de l’Institut national supérieur des Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA).

Le ministre de l’Économie, de la Planification du Développement et de la Coopération Internationale, Moussa Batraki et son collègue des Infrastructures, Patalet Geo se trouvent depuis le 20 avril à Vienne en Autriche. Ils ont échangé avec les responsables de l’organisation des Pays exportateurs de pétrole (OPEP) de la levée du gel de reliquat non utilisé du projet de construction de la route kyabé-Singako.

Ensuite, le ministre tchadien de l’Economie et le DG de l’OPEP ont signé une convention de prêt de 7 milliards FCFA, pour l’extension de l’Institut national supérieur des Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA).

Les discussions étaient également axées sur l’accélération du Projet de développement de la riziculture dans les plaines du Chari-Logone Phase 3. Il s’agit d’un projet de 19,7 milliards F CFA, vise à réduire l’insécurité alimentaire au Tchad.