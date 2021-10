Le Tchad migre vers un système de modernisation et facilitation des services de douane

Dans l’optique de moderniser le services des douanes, le Tchad migre du système obsolète Sydonia ++ vers Sydonia World. Le lancement a été fait le 12 octobre 2021, par le ministre des Finances.

Le passage du système Sydonia ++ vers Sydonia World permet de moderniser et faciliter l’accès aux services de douanes. Le nouveau système, Sydonia World permet de simplifier la procédure, optimiser les contrôles et sécuriser les recettes douanières. Cet outil a fait ses preuves dans certains pays de la sous-région. L’une de ses spécificités et qu’il, « permet aux déclarants de saisir leurs déclarations à partir de leurs locaux et de les envoyer électroniquement avec les documents joints au bureau de la douane. » Sydonia World permet également, d’intégrer électroniquement les manifestes.

Cet outil permettra à la douane d’échanger en temps réel des informations avec les autres administrations (Impôts, Trésor, etc.). C’est un outil informatique satellitaire qui permet de contrôler, depuis le poste douanier jusqu’à la direction générale, toute transaction douanière. Cela est intéressant, d’autant que, l’ancien système est devenu obsolète. D’où, cette déclaration du ministre des Finances, « « Nous avons engagé des reformes de grande ampleur pour passer à l’informatisation complète de tous nos circuits. près de 95 à 98% des recettes douanières sont bancarisées ».

D’après le ministère, c’est un projet de 2 ans, financé par la Banque mondiale. Le déploiement de Sydonia World dans tous les bureaux se fera courant 2022. En 2023 l’implémentation doit être effective.