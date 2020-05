Le Tchad favorable à un dialogue inclusif en Libye après la pandémie de la Covid-19

Le groupe de contacts de l’union africaine sur la Libye s’est réuni ce 19 mai par visioconférence. Ils se sont intéressés aux conséquences néfastes de la crise politico-militaire

Le groupe de l’union africaine veut trouver des solutions pour stopper l’effusion de sang et la restitution de la paix en Libye. La majorité des patients se sont accordés sur l’organisation d’un dialogue inclusif qui se tiendra à Brazzaville après l’urgence sanitaire liée à la pandémie de la covid-19.

La réunion a été présidée par le président congolais Denis Sassou Nguesso, par ailleurs président du groupe. C’est le ministre des affaires étrangères Cherif Mahamat qui a représenté le président tchadien. Après les échanges, le chef de la diplomatie tchadienne a confié que le Tchad est favorable à un retour rapide de la paix en Libye. Cette crise a des conséquences énormes sur le Tchad. Elle affecte la sécurité, la stabilité et la situation humanitaire. À ce titre le Tchad devient le pays le plus intéressé pour le retour de la paix en Lybie, explique le ministre des affaires étrangères. .

La rencontre fait suite à la violation du cessez-le-feu émis et l’ingérence des puissances étrangères dans le conflit en Libye. Le chef de la diplomatie tchadienne réitère la position ferme du Tchad de soutenir un dialogue inclusif en Libye et la non-ingérence des mercenaires impliqués dans les combats et les puissances étrangères qui s’ingèrent dans le conflit. « Le Tchad condamne fermement les ingérences extérieures sous toutes ses formes », ajoute le ministre des affaires étrangères.

Il déplore le fait que les combattants étrangers sont présents dans l’affrontement militaire en Libye. Aussi, le fait que les partis qui s’affrontent continuent à recevoir les armes de l’extérieur malgré l’embargo émis par le conseil de sécurité des nations unis.

L’organisation du forum inclusif est confiée au Comité de haut niveau de l’union africaine, confie le ministre tchadien des affaires étrangères.