Le Tchad fait recours à une société ivoirienne pour la construction des entrepôts frigorifiques

Le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a eu une rencontre de travail ce 19 janvier avec le Directeur General de la société SOFIAA AFRICA basée à Abidjan en Côte d’Ivoire à ce sujet.

Cette société est spécialisée dans le domaine des constructions à vocation sanitaire, des constructions d’habitations à basse consommation d’énergie ainsi que des entrepôts secs et frigorifiques.

Le Directeur General de cette société Laurent Favareille est venu présenter les domaines d’intervention de son institution au chef du département de la santé publique et de la solidarité nationale. La société SOFIAA AFRICA a récemment finalisé des centres d’isolement pour les malades de la covid19 en Côte d’Ivoire et au Benin.

Le ministre de la santé publique et de la solidarité national Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a précisé que le principal centre d’intérêt pour le moment sont les entrepôts frigorifiques. Le Tchad dispose d’un seul entrepôt frigorifique qui ravitaille les autres formations en vaccins. Le ministre envisage étudier les voies et moyens avec la société pour construire des entrepôts frigorifiques dans les chefs-lieux des provinces du pays.

Pour la construction modulaire, le chef de département de la santé publique et de la solidarité nationale préconise ce projet pour les centres de santé et les hôpitaux de districts. Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a demandé à la mission de travailler avec l’équipe technique de son département afin d’avoir les données et les informations nécessaires pour concevoir le projet selon les besoins exprimés par le ministère.

Source : ministère de la Santé publique