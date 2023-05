Le Tchad fait l’état des lieux de son potentiel géologique et minier

Du 26 au 28 mai 2023, la ville de N’Djamena a abrité les travaux de l’atelier sur la promotion du secteur minier. Les échanges avaient pour objectifs de chercher les voies et moyens pour le développement de ce secteur.

Des experts et des universitaires Tchadiens se sont réunis dans la capitale pour creuser et débattre des freins à l’épanouissement du secteur minier dans le pays. Les travaux qui ont duré trois jours étaient axés sur deux grands thèmes : « Etat des lieux sur les potentiels Géologique et minier » ; et : « le cadre législatif et réglementaire du secteur minier au Tchad pour un développement durable.»

D’après le directeur général de la SONEMIC Abdelkerim Charfadine Mahamat, 36 sous thèmes abordés pendant ces assises. Entre autres,

-𝘈𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥 𝘥𝘶 𝘥é𝘷𝘦𝘭𝘰𝘱𝘱𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘶𝘯𝘢𝘶𝘵𝘢𝘪𝘳𝘦 ;

– 𝘎𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘦𝘵 𝘙𝘦𝘵𝘰𝘮𝘣é𝘦𝘴 𝘱𝘰𝘶𝘳 𝘭𝘦𝘴 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘦𝘴 𝘻𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘵𝘳𝘪𝘤𝘦𝘴 ;

– 𝘊𝘢𝘥𝘳𝘦 𝘦𝘵 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘴 𝘢𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳𝘴.𝘥𝘦𝘴 𝘶𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘪𝘵é𝘴 𝘥𝘢𝘯𝘴 𝘭𝘦 𝘥é𝘷𝘦𝘭𝘰𝘱𝘱𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘶 𝘴𝘦𝘤𝘵𝘦𝘶𝘳 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘦𝘳 𝘢𝘶 𝘛𝘤𝘩𝘢𝘥 ;

– 𝘔𝘰𝘥𝘦𝘴 𝘢𝘭𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘷𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘳é𝘴𝘰𝘭𝘶𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘦𝘴 𝘭𝘪𝘵𝘪𝘨𝘦𝘴 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘭’É𝘵𝘢𝘵 𝘦𝘵 𝘭𝘦𝘴 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦𝘱𝘳𝘪𝘴𝘦𝘴 𝘮𝘪𝘯𝘪è𝘳𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘈𝘧𝘳𝘪𝘲𝘶𝘦 ;

-𝘌𝘹𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘦𝘵 𝘦𝘹𝘱𝘭𝘰𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘮𝘪𝘯𝘪è𝘳𝘦𝘴 au Tchad ;

-𝘊𝘰𝘮𝘮𝘦𝘳𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘦𝘵 𝘨𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘶𝘪𝘵𝘴 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘦𝘳𝘴 ;

-𝘓𝘰𝘤𝘢𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘵: 𝘴𝘺𝘯𝘦𝘳𝘨𝘪𝘦𝘴 𝘥’𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘦𝘵 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘤𝘵𝘴 ;

-𝘗𝘢𝘳𝘵𝘢𝘨𝘦 𝘥’𝘦𝘹𝘱é𝘳𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘳𝘢𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 Jean 𝘴𝘶𝘱𝘳𝘢𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 ;

Le patron de la SONEMIC souhaite que le pays travaille vivement sur l’organisation de l’orpaillage. A l’issue des assise plusieurs recommandations destinés aux autorités ont été formulées dans l’optique de contribuer au développement du secteur.