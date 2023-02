Le Tchad exprime sa sympathie aux turcs et aux syriens

Suite au séisme ayant causé de nombreux dégâts humains et matériels en Turquie et en Syrie le 06 février 2023, le Tchad envoie un message de sympathie et de solidarité.

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l’étranger et de la Coopération internationale, Mahamat Saleh Annadif, à travers un communiqué, sa profonde tristesse aux familles des victimes, suite au séisme survenu le lundi 6 février 2023 en Turquie et en Syrie. Il souhaite, prompt rétablissement aux victimes.

De source officielle, la catastrophe naturelle a entrainé la mort de plus de 7800 personnes. De dégâts matériels conséquents sont également observés. Le drame s’est produit le lundi 6 février 2023.

Plus tôt, Mahamat Idriss Deby, sur sa page Facebook, a appelé à un élan de solidaarité internationale : « Le Tchad partage la douleur des Peuples Turc et Syrien suite au terrible tremblement de terre qui a engendré des pertes humaines et matérielles extrêmement lourdes. Le Tchad appelle à un élan de solidarité internationale à la hauteur de cette grande catastrophe. »