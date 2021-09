Le Tchad et les Etats-Unis signent un protocole sur l’Initiative mondiale pour les opérations de paix

Le protocole d’accord sur sur l’Initiative mondiale pour les opérations de paix a été paraphé le 31 août 2021, entre l’ambassadeur des Etats-Unis au Tchad et le ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration

Représentant le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Tahir Ibrahim Djouma a signé au nom u Tchad, le protocole d’accord sur l’Initiative mondiale pour les opérations de paix (GPOI). C’est un programme américain d’aide à la sécurité. Depuis 2005, le programme axe sa politique sur le renforcement des capacités sur le maintien de la paix et permet des soldats dans le monde entier. En 2017, GPOI s’est rapproché du Tchad avec un appui en matière de service de santé aux armées et de création de centres de formation avec des matériels pour les soldats.

Le diplomate américain fait savoir que son pays va travailler avec le Tchad pour accroître la participation des femmes aux activités de maintien de la paix : « Nous visons à renforcer l’autosuffisance du Tchad dans la formation préalable au déploiement pour les missions de maintien de la paix, soutenir le Tchad dans l’amélioration de opérations pour soutenir les unités dans les opérations de paix, fournir un environnement de formation de haute qualité grâce à l’amélioration des infrastructures du centre de formation de Loumia »

Il est important de préciser que, ce programme a d’ores et déjà facilité le déploiement de plus 200.000 soldats de la paix dans 36 pays à travers 21 opérations de maintien de la paix.