Le Tchad et le Soudan resserrent leur coopération

Le chef du gouvernement soudanais, Abdallah Hamdok a eu une audience avec le président tchadien, Idriss Déby lundi 16 décembre 2019.

Le Tchad et le Soudan ont décidé de renforcer leur coopération dans les domaines sécuritaire et économique, selon le communiqué conjoint sur la visite effectuée lundi par le Premier ministre soudanais, Abdallah Hamdok, dans la capitale tchadienne.

A la tête d’une grande délégation, le chef du gouvernement soudanais a eu une audience avec le président tchadien, Idriss Déby. Les deux hommes se sont félicités de l’état de la coopération et ont réaffirmé leur détermination collective à renforcer leurs relations au bénéfice de leurs pays et peuples respectifs, indique le communiqué conjoint publié en arabe.

Sur le plan sécuritaire, ils ont souligné l’impérieuse nécessité de renforcer davantage le rôle de la Force mixte Tchad-Soudan en matière de sécurisation de la frontière commune et de circulation des personnes et des biens entre les deux pays.

A cet effet, les échanges d’information et de renseignements entre les services de sécurité des deux pays, ainsi que la coopération judiciaire, seront renforcés. Des actions fortes et conséquentes seront également menées pour contenir l’immigration irrégulière et le trafic d’armes.

Sur le plan économique, le Tchad et le Soudan entendent redynamiser leurs échanges économiques et commerciaux à travers Port-Soudan et conformément aux accords signés à cet effet ainsi qu’à l’esprit de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA).

Par ailleurs, les deux pays vont concrétiser dans les plus brefs délais le projet de chemin de fer Tchad-Soudan et les infrastructures routières qui facilitent les transactions économiques et commerciales.

Enfin, le président Déby et son hôte ont également évoqué la transition en cours au Soudan, indique par ailleurs le communiqué conjoint.

Les deux dirigeants ont salué les progrès enregistrés dans le processus politique et souligné la nécessité d’une paix globale et définitive. A cet égard, ils ont lancé un appel à l’ensemble des mouvements armés à privilégier le dialogue et la réconciliation nationale.

« Le Tchad a exprimé à cet égard sa volonté à apporter son plein soutien aux négociations en cours entre les différentes parties prenantes », précise le texte.