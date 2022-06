Le Tchad et le Sénégal renforcent la coopération sanitaire

Le ministre tchadien de la santé, et l’ambassadeur d’Israël au Tchad, Ben Bourgeul ont signé ce mardi 28 juin 2022, un protocole d’accord pour renforcer la coopération sanitaire.

Cette initiative du ministre, Dr Abdel-madjid Abderahim et le diplomate sénégalais s’inscrit dans le cadre de la continuité de la coopération sanitaire entre le Tchad et Israël. Dans cette perspective, une délégation israélienne a visité les hôpitaux comprendre les besoins urgents dans le domaine de la santé. Afin de renforcer le système et répondre aux sollicitations des populations.

La directrice de MASHAEV, l’agence israélienne pour le développement Eynat Shlein promet renforcer la coopération et œuvrer très rapidement pour l’exécution du contenu du document paraphé pour la consolidation de cette coopération bénéfique pour les deux peuples.

Elle a aussi rassuré que le partage d’expériences et le transfert des compétences ont une place de choix dans cette coopération.

L’ambassadeur d’Israël a dit qu’il est très fier de signer le protocole de coopération qui vient renforcer les liens.

Le diplomate Ben Bourgeul a également énuméré les actions que compte mener son pays en faveur du secteur de la santé du Tchad. Il a déclaré qu’ils sont disposés à accompagner le Tchad à travers le ministère de la santé publique et de la solidarité nationale pour plus des réponses aux besoins de santé des populations tchadiennes.

Il a instruit les services compétents à travailler avec la partie israélienne pour le succès du protocole d’accord au grand bénéfice des usagers des institutions sanitaires du pays.