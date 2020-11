Le Tchad et le Maroc travaillent pour la relance économique post-covid19

Un forum digital sur la relance de l’économie post-covid19 réuni les entrepreneurs marocains et tchadiens à la Chambre de commerce de N’Djamena. Il entre dans le processus d’implémentation des accords signés entre les deux pays

Cette séance de travail entre les experts tchadiens et marocains est placée sous le thème : « échange d’expériences et opportunités économiques ». Il a débuté hier et prend fin ce 11 novembre 2020. C’est une initiative du cabinet Senghor Consulting en collaboration avec le club des dirigeants du Maroc, l’Agence nationale des investissements et exportation et la Chambre de commerce.

Ces assises ont attiré l’attention d’une centaine d’entreprises privées tchadiennes et des professionnels marocains. La directrice générale adjointe de l’Agence nationale des investissements et exportation (ANIE), Fatima Goukouni Weddeye invite toutes les entreprises à venir auprès de son institution pour faire la promotion de leurs projets. Il ajoute que l’ANIE travaille déjà sur des projets de certaines entreprises.

Le président du cabinet Sehghor Consulting, Pr Ibrahim Moussa Youssouf indique que c’est l’occasion pour les entreprises tchadiennes de saisir l’opportunité, car les professionnels marocains exercent dans divers activités. Il ajoute que ce forum vient concrétiser le volet de l’expertise parmi les six protocoles d’accord paraphés avec le Maroc.