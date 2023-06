Le Tchad et le Gabon renforcent leur coopération

Un protocole d’accord visant à renforcer les liens bilatéraux et à promouvoir la coopération dans divers domaines a été signé ce 30 juin 2023, entre le Tchad et le Gabon.

En mission à Libreville, le ministre des Affaires Étrangères, des Tchadiens de l’Étranger et de la Coopération Internationale, Mahamat Saleh Annadif et son homologue du Gabon, Hermann Immongault ont signé, ce jour au siège du ministère gabonais des Affaires Étrangères à Libreville, un protocole d’accord visant à renforcer les liens bilatéraux et à promouvoir la coopération dans divers domaines.

A travers cet Accord-cadre, les parties, conformément à leurs législations nationales, régionales et internationales respectives, s’engagent à fortifier et diversifier les relations bilatérales. Notamment, la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, des investissements, des finances et des établissements bancaires, de l’industrie de la défense, de l’agriculture, de la science et de la technique, de l’éducation, de l’information, du sport, du tourisme, de la santé et de tout autre domaine d’intérêt commun.

Les deux ministres ont exprimé leur confiance quant à l’impact positif de cette coopération sur le développement économique et social des deux pays, ainsi que sur la consolidation de la paix et de la stabilité dans la région.

D’après le ministère des Affaires étrangères : « ce nouveau partenariat entre le Tchad et le Gabon ouvre des perspectives prometteuses pour la coopération mutuellement bénéfique dans divers domaines. Il témoigne de la volonté commune des deux nations d’œuvrer ensemble pour un avenir prospère et harmonieux. »