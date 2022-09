Le Tchad et l’Arabie saoudite renforcent la coopération sanitaire

Pour rendre performant son système de santé, le gouvernement du Tchad noue des contacts avec des investisseurs saoudiens. Une réunion s’est déroulée dans ce sens ce 5 septembre 2022.

Une délégation des investisseurs saoudiens, conduite par le vice-ministre, chargé de la sensibilisation des investisseurs, Badr Albadr a eu réunion de travail ce jour avec le ministre de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Abdel-madjid Abderahim. Le conseiller à la présidence de la République, chargé du suivi des projets et programmes de développement, Dr Issa Doubragne était également présent. L’objet de la rencontre était partenariat et la coopération avec les investisseurs pour rendre performant le système de santé au Tchad.

Le vice-ministre saoudien, chargé de la sensibilisation des investisseurs Badr Albadr a indiqué que son pays encourage les investisseurs nationaux à explorer les possibilités au Tchad pour soutenir le secteur de la santé.

Le ministre de la Santé rassure les investisseurs de la disponibilité de son département à consolider les liens de partenariat et de coopération pour renforcer le système de santé au Tchad.

Les deux parties ont convenu de multiplier les échanges pour une vision partagée afin de raffermir la coopération et le partenariat, fait savoir le ministère de la santé.