Le Tchad et l’Afrique du Sud entendent signer un partenariat dans le secteur minier

Le ministre tchadien des Mines et de la Géologie, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim a reçu en audience, l’ambassadeur de l’Afrique du Sud au Tchad, ce mercredi 20 octobre 2021.

Le membre du gouvernement et le diplomate, le Major Général Titus Matlakeng ont discuté des opportunités de coopération dans le domaine minier entre le Tchad et l’Afrique du Sud. Le Ministre a remercié le Diplomate Sud-Africain d’être venu le rencontrer. Il a souligné que l’Afrique du Sud, a une expertise reconnue mondialement dans le domaine des Mines et que son pays est prêt à accompagner les investisseurs Sud-africains qui seront intéressés par les potentiels miniers tchadiens.

A cet effet, a ajouté le Ministre, une fiche des priorités de son département sera adressée à L’Ambassadeur accompagné d’un draft par l’intermédiaire du Ministère des Affaires Étrangères du Tchad. Quant à L’Ambassadeur, il a souligné que l’essentiel de l’économie Sud-africaine repose sur les mines et que son pays est disposé à conclure avec le Tchad un accord de partenariat allant dans le développement du secteur minier. Avant de quitter son hôte, le Ministre a invité L’Ambassadeur à signer sur le registre d’or.