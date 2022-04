Le Tchad est représenté à la onzième conférence francophone sur le VIH Sida

Le Dr Abderrazzak Adoum Fouda prend part, aux travaux de la onzième conférence francophone sur le VIH SIDA et les Hépatites, ouverts le mercredi 06 avril 2022 à Marseille en France.

Cette conférence est un congrès international qui est organisé tous les deux ans dans un pays francophone. Le Tchad est représenté à cette grande messe par Docteur Abderrazzak Adoum Fouda, Coordonnateur du Programme sectoriel de lutte contre le sida, les hépatites et les infections sexuellement transmissibles (PSLSH/IST) et le Professeur Adawaye Chatté, Coordonnateur de l’Unité de Gestion des Projets.

Le présent congrès vise à renforcer la mobilisation des acteurs francophones engagés dans l’action internationale à travers le développement des actions de formation, renforcer les bonnes pratiques, le partage de l’expertise scientifique, la promotion de la recherche clinique et le développement d’un réseau francophone d’acteurs impliqués dans la lutte contre le VIH et les infections virales chroniques.

Au cours des assises, plusieurs thématiques seront présentées à l’assistance par les différents pays francophones invités à ce congrès. La communication orale pour le Tchad portera sur : « Stratégie innovante pour l’accessibilité et l’efficacité de l’examen de charge virale aux clients sous Traitement Antirétroviral au Tchad » et « Développement d’algorithmes de dépistage VIH performants : Résultats des études de vérification au Tchad et au Cameroun”