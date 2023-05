Le Tchad en quête des partenaires pour un système statistique national performant

Une mission de prospection conduite par le président du Conseil d’administration du Fonds national de développement de la statistique (FNDS) séjourne à Genève en Suisse à cet effet.

La mission conduite par Kingabé Ogouzeimi De Tapol, a pour objectif de mobiliser les partenaires techniques et financiers en vue de la table ronde pour le financement de la Stratégie Nationale de développement de la statistique. Le 08 mai 2023, la délégation a eu une séance de mise en perspective avec l’ambassadeur du Tchad en Suisse, Ahmad Makaila.

L’opération a pour finalité la mise en place à l’horizon 2026, d’un système statistique national performant, couvrant tous les secteurs de la vie économique et sociale et disposant des capacités nécessaires pour satisfaire les besoins prioritaires des utilisateurs publics et privés en données statistiques fiables.

D’après le communiqué produit par l’ambassade, en marge de la séance de travail, Kingabé Ogouzeimi De Tapol a souligné la volonté politique du gouvernement tchadien pour le succès de la mise en œuvre de la SNDS2. Le chef de mission note également que, l’accompagnement des partenaires est vivement attendu pour combler le gap budgétaire permettant d’opérationnaliser la stratégie nationale de développement de la statistique au Tchad.