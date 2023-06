Le Tchad en quête des moyens financiers pour la prise en charge des nouveaux réfugiés

Le gouvernement tchadien a réuni ses partenaires le 07 juin 2023 à N’Djamena pour exposer la nécessité de réunir les moyens financiers pour prendre en charge les nouveaux réfugiés et retournés du Soudan.

Le gouvernement du Tchad appelle à la mobilisation des ressources pour les réfugiés et retournés du Soudan. C’est ainsi que, le ministre de la Communication, Aziz Mahamat Saleh, assurant l’intérim de son collègue de la Prospective Économique et des Partenariats Internationaux ont échangé avec les partenaires techniques et financiers du Tchad. Ils ont discuté de la mise à jour de la situation des nouveaux réfugiés et retournés en provenance du Soudan.

Il a été question lors de ces échanges de la mobilisation des moyens techniques et financiers afin de permettre une bonne prise en charge et la relocalisation des sites à cause des inondations en vue.

Pour rappel, le 15 avril 2023, le HCR a enregistré, dans les provinces du, Wadi Fira, Ouaddaï et du Sila, un afflux de réfugiés soudanais et retournés tchadiens du Darfour. Pour pallier à cette situation, le gouvernement demande aux associations et les organisations non gouvernementales de se mobiliser pour répondre aux besoins des nouveaux réfugiés et retournés en provenance du Soudan en cette période des inondations.