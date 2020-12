Le Tchad élabore l’annuaire statistique scolaire 2019-2020

Il s’est ouvert ce mercredi 23 décembre à N’Djamena, la cérémonie d’ouverture de l’atelier national de validation de l’annuaire statistique scolaire 2019-2020

La cérémonie a été présidée dans un hôtel de la capitale par le ministre de l’éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Assidick Tchoroma. L’annuaire statistique scolaire 2019-2020 dont les travaux de validation sont en cours, est un outil qui constitue une base de décision provinciale, départementale et ministérielle en matière d’attribution des postes d’encadrement pédagogique et de gestion des établissements scolaires

Dans sa prise de parole, le ministre de l’Education nationale et de la promotion civique, Aboubakar Assidick Choroma précise que, l’annuaire statistique scolaire en cours de validation a été produit au moment où le Tchad a élaboré son plan décennal de développement de l’éducation et de l’alphabétisation. Il a exhorté les participants à plus de travail pour sortir un document final crédible et fiable appréciable de toutes les parties prenantes

Ainsi, l’atelier de national de validation de l’annuaire statistique scolaire 2019-2020 réuni plusieurs responsables du ministère en charge de l’éducation et certains experts, à l’effet de sortir le document final.