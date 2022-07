Le Tchad devient membre de l’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire

L’accord a été signé ce mercredi 27 juillet 2022, à Jeddah au siège de l’institution. Le Tchad est désormais membre de l’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire (OISA).

L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad auprès du royaume d’Arabie Saoudite S.E.M. Zakaria Fadoul Kittir, par ailleurs représentant permanent auprès de l’Organisation de la Coopération Islamique a opposé sa signature pour le compte du Tchad, à Jeddah au siège de ladite Organisation, le Statut de membre de l’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire (OISA). Cet événement a eu lieu en présence de S.E. l’Amb Hissein Brahim Taha, Secrétaire Général de l’OCI.

Le siège de l’Organisation Islamique pour la Sécurité Alimentaire est basé en République de Kazakhstan. Cette organisation est une branche spécialisée de l’Organisation de la Coopération Islamique qui a pour objectifs :

-Résoudre les problèmes de fourniture de nourriture économiquement plus abordable à la population des pays islamiques, en fonction de leurs conditions naturelles et climatiques et de leur situation géographique ;

-Créer les itinéraires de transport et de logistique les plus avantageux pour réduire au minimum le coût des approvisionnements en nourriture pour les pays membres de l’OCI ;

-Stabiliser les prix des denrées alimentaires par la création et la gestion de fonds communs pour l’alimentation.

L’OISA mettra également en œuvre des programmes humanitaires sur la base des demandes pertinentes du Secrétariat général de l’OCI.

(Source OISA).