Le Tchad aura son école de formation en journalisme

« Bientôt une école de journalisme au Tchad », annonce le ministère en charge de la communication, à l’issue d’une réunion du 30 janvier avec les responsables du ministère de l’enseignement Supérieur.

Une rencontre de travail co-présidée par le Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Aziz Mahamat Saleh et la Secrétaire d’Etat à l’enseignement Supérieur, à la Recherche et à l’innovation, Mme Baïrra Assane en présence de leurs équipes techniques s’est tenue ce 30 janvier 2023 au Ministère de l’enseignement Supérieur.

Les échanges ont porté sur le projet de création de l’école de journalisme. Cette école qui sera co-gérée par les deux(2) départements ministériels permettra de former localement aux métiers du journalisme et de la communication.

Un comité bipartite sera mis en place pour une mise en commun des idées et permettre d’affiner les textes.

Pour le Ministre de la communication, l’enseignement du journalisme, les techniques et les pratiques du journalisme ont évolué, intégrant les technologies de l’information et de la communication et le numérique, le Tchad doit pouvoir former des journalistes capables de s’arrimer à cette nouvelle donne.

Source : ministère de la Communication