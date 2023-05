Le Tchad acquiert finalement et totalement des actions de PETRONAS

La Société Nationale Pétrolière, vient d’acquérir la totalité des actions de PETRONAS Carigali Chad Exploration & Production Inc. (PCCEPI), annonce le gouvernement.

Une acquisition qui intervient comme une victoire après des semaines de pourparlers avec le Cameroun. La question a été au centre de ce que plusieurs observateurs ont qualifié de ‘’crise diplomatique’’ entre pays frères. Le ministère des Hydrocarbures assure que tout est rentré dans l’ordre : « la Société Nationale Pétrolière, vient d’acquérir la totalité des actions de PETRONAS Carigali Chad Exploration & Production Inc. (PCCEPI), consolidant ainsi le contrôle sur les intérêts pétroliers en amont et intermédiaires de PETRONAS au Tchad. » Ainsi que le contrôle sur les intérêts pétroliers en amont et intermédiaires de PETRONAS au Tchad.

Le 12 décembre 2022 dernier, la SHT et PETRONAS (E&P) Overseas Ventures Sdn. Bhd (PEPOV), une société affiliée au groupe PETRONAS, ont signé un accord d’achat d’actions.

Cet accord prévoit le transfert des intérêts de PCCEPI dans le consortium du champ pétrolier de Doba ainsi que dans les deux sociétés, Tchad Oil Transportation Company (TOTCO) et Cameroon Oil Transportation Company (COTCO), qui gèrent l’oléoduc Tchad-Cameroun. Djerassem Le Bemadjiel, ministre des Hydrocarbures et de l’Énergie de la République du Tchad, a souligné l’importance de cette acquisition pour l’industrie pétrolière du pays. Il a déclaré que cette transaction permettrait au Tchad d’accroître son contrôle sur ses actifs pétroliers, qui sont essentiels pour l’économie et la stabilité nationales.

« Avec une collaboration étroite entre la SHT et les autorités tchadiennes, on peut espérer que cette acquisition favorisera le développement économique et améliorera les conditions de vie de la population tchadienne dans les années à venir. »

L’opération a également été autorisée par l’autorité de la concurrence de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) le 15 Mai 2023. Finalement, la transaction a été conclue lors d’une cérémonie de clôture qui s’est tenue à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 22 Mai 2023.

L’acquisition des intérêts pétroliers amont et intermédiaires de PETRONAS par la SHT représente une étape décisive pour le Tchad.