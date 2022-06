Le Tchad accueille une réunion avec les pays africains pour faire face à la grippe

Il s’est ouvert ce 14 juin 2022, à N’Djamena la réunion de coordination pour la mise en œuvre de la deuxième phase de préparation en cas de grippe pandémique dans la région africaine.

Les pays de la région africaine et le monde sont exposés à des flambées de maladies infectieuses récurrentes d’agents pathogènes émergents et ré-émergents. Ce qui représente un risque permanent pour la sécurité sanitaire mondiale. Le virus de grippe constitue un exemple palpant de ces flambées que l’on observe.

L’objectif de cette réunion est de mettre en relief les réalisations et les défis du bureau régional et les pays concernés d’échanger sur les questions financières, de l’établissement des rapports et de présenter les orientations proposés pour les prochains exercices biennaux.

Le Représentant intérimaire de l’organisation mondiale de la santé au Tchad Dr Mamoudou Thiero responsable de la vaccination à la représentation de l’OMS au Tchad a précisé que le monde a connu plusieurs épidémies telle que la pandémie de la grippe AH1N1 de 2009 qui a causé d’importantes pertes en vies humaines dans le monde.

L’évaluation de la grippe de cette pandémie a conduit son institution à adopter à l’occasion de l’assemblée mondiale de la sante de mai 2011, le cadre de préparation en cas de grippe pandémie afin d’améliorer la préparation et la riposte face à la grippe pandémique.

Le secrétaire général du ministère de la santé publique et de la solidarité nationale Dr Ismael Barh Bachar a souligné que la synergie d’action et la multisectorialité sont le gage d’une réussite dans les actions de lutte contre les événements de santé publique. Il est indéniable et important d’avoir un cadre régional de coordination et des actions concertées en cas des évènements de santé publique.

Pour lui, cette réunion est un honneur pour le Tchad d’abriter ces assises qui vont lui permettre de finaliser les plans et de faire le plaidoyer pour la mobilisation des ressources pouvant faciliter sa mise en œuvre.

Prennent part, les délégués venus d’Angola, de la Gambie, du Gabon, du Niger, du Nigeria, du Soudan du sud et du Tchad pays organisateur.