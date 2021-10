Le Tchad accueille huit nouveaux ambassadeurs sur son sol

Dans la journée du mardi 12 octobre 2021, le président du Conseil militaire de transition a reçu les accréditations de 8 ambassadeurs. Ce sont tous des diplomates délégués et libérés de leur pays au Tchad

Ce sont entre autres, les ambassadeurs de l’Allemagne, de la République centrafricaine, du Nigéria, du Royaume hachémite de Jordanie, du Danemark, de la Norvège et des Pays-Bas. Ils ont tous présenté leurs papiers d’accréditation au Président du Conseil militaire de transition en tant qu’ambassadeurs délégués et libérés de leur pays au Tchad.

Mahamat Idriss Deby a ensuite avec l’ambassadeur de Jordanie pour renforcer les relations de coopération entre Ndjamena et Oman afin de voir de nouveaux progrès dans tous les domaines. Ceci est rapporté par site de la présidence de la république. « L’ambassadeur de Jordanie a expliqué que les relations entre le Tchad et la Jordanie remontent à 1968. Il est honoré de rencontrer le président de la République et lui a présenté la paix et les salutations de son frère le roi Abdullah II, en ce sens, en contribuant à renforcer ces liens historiques entre les deux pays frères. »

L’ambassadeur de la extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège exerce à partir du Mali. Il y retourne après la présentation de ses lettres d’accréditations. Sa mission s’étend dans les pays du G5 Sahel.