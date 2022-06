Le Tchad abrite la 89ème session du conseil scientifique et technique de l’association africaine de l’eau

Il s’est ouvert ce lundi 13 juin 2022, la 89ème session du conseil scientifique et technique de l’association africaine de l’eau (AAE) sous l’égide de la société tchadienne des Eaux (STE) à N’Djamena.

L’événement placé sous le thème « défis environnementaux et changements climatiques : quelle gestion des ressources en eau et assainissement pour l’accès universel aux services en Afrique ? ». Et vise à trouver les voies et moyens pour sensibiliser et encourager les femmes à développer le leadership mais aussi et surtout à favoriser l’émergence d’une plus grande communauté des femmes dans le secteur.

Le coup d’envoi des travaux a été donné par le ministre de l’hydraulique urbaine et rurale, Alio Abdoulaye Ibrahim. Le membre du gouvernement a invité les participants à réfléchir profondément aux maux qui minent l’accès à l’eau en Afrique. Il propose également quelques recommandations pouvant apporter une solution.

C’est la première fois que le Tchad abrite cet évènement.