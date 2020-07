Le Tchad a lancé l’atelier du Plan stratégique de développement numérique et des postes 2020-2030

Ce mercredi 15 juillet, l’atelier national de validation du Plan stratégique de développement numérique et des postes a officiellement été lancé à N’Djamena pour la décennie 2020-2030

La cérémonie était présidée par le ministre des postes et de l’Economie numérique, Idris Saleh Bachar. Les objectifs visés par cet atelier sont la technique, politique, économie, culturel, et social. Il envisage doté le pays d’un document de référence pour faire de l’économie numérique, un moteur de croissance pour promouvoir l’entrepreneuriat numérique, faciliter l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans l’administration et dans tous les secteurs socio-économique. Une ligne qui permettra au pays d’avoir une économie diversifiée et résiliente à l’horizon 2030

Plusieurs thèmes meubleront les discussions. L’économie numérique, la cyber sécurité, les cadres juridique et institutionnelle du secteur, la monnaie électronique, le financement et l’accompagnement des startups, les postes et l’épargne entre autres. A cet effet, il est prévu l’exécution de 30 programmes subdivisés en 79 projets et 277 sous projets.

Une cinquantaine d’officiels de rang distingués sont à pieds d’œuvre pour valider la stratégie de développement numérique et des postes décennale.

« sur la base des orientations connues dans la déclaration sectorielle et dans le souci de vulgariser les TIC, le gouvernement a adopté en avril 2008, la stratégie de développement des technologies de l’information et de la communication au Tchad qui définit le cadre des activités de promotion et de développement du numérique», explique Idris Saleh Bachar, ministres des postes et de l’Economie numérique