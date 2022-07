Le Tchad a célébré la journée mondiale des zoonoses

A l’instar des autres pays du monde, la journée mondiale des zoonoses a été célébrée au Tchad le 06 juillet 2022. C’est une maladie qui se transmet de l’animal et l’homme et vice versa.

Placé sous le thème « sensibilisation de la population sur les risques des maladies zoonotiques et leur prévention », la journée mondiale des zoonoses a été célébrée au Tchad.

A cet effet, le ministre de l’Elevage et des Productions Animales, Dr Abderahim Awat Atteib laisse entendre que dans le cadre de la santé unique (One Heath), son département à travers le réseau d’Epidemiosurveillance des maladies animales au Tchad (REPIMAT) et en collaboration avec le ministère en charge de la Santé Publique et celui de l’Environnement, surveillent certaines maladies zoonotiques.

Il s’agit notamment de la grippe aviaire, la rage, la fièvre charbonneuse, la fièvre de la vallée de Rift, la brucellose et la tuberculose.

Il entend organiser une conférence débat le jeudi 07 juillet 2022 à l’ENATE, sur la tuberculose pour sensibiliser aussi bien les agents vétérinaires que la population sur les bonnes pratiques d’hygiènes, surtout à l’approche de la fête de Tabaski.

Il y a également la Surveillance et le contrôle des maladies prioritaires y compris les zoonoses à travers le PRAPS-Tchad, le Projet de Renforcement des Systèmes Régionaux de Surveillance des Maladies en Afrique Centrale (REDISSE4) et le Programme d’Afrique contre les Epidémies(ACE).

Le ministre de l’Elevage appelle à une synergie d’action pour réduire les risques de contamination de la population par les zoonoses et au contrôle et l’éradication de ces maladies. Pour lui, « un animal contrôlé par les services vétérinaires, une population protégée ».