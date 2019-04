Le Sommet Russie-Afrique au centre des entretiens Al-Sissi-Poutine

Les président russe, Vladimir Poutine et égyptien, Abdelfattah Al-Sissi ont tenu, vendredi à Pékin une rencontre en marge du 2ème forum sur l’initiative Ceinture et Route de la Soie.Par Mohamed Fayed

Lors de cette rencontre, les deux chefs d’Etat ont discuté du Sommet Afrique-Russie, qui devrait avoir lieu en octobre 2019 à la ville russe de Sotchi, ainsi que de la lutte contre le terrorisme et des derniers développements sur les scènes libyenne et syrienne.

Selon le porte-parole de la présidence égyptienne, Bassam Radi, le président Poutine a souligné l’importance qu’il attache à la coordination et aux consultations permanentes avec l’Egypte sur diverses questions d’intérêt commun aux niveaux régional et international, ainsi qu’à son appréciation du rôle de l’Égypte en tant que pierre angulaire de la sécurité et de la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique.

De son côté, le président égyptien a exprimé sa volonté d’approfondir les relations de partenariat avec la Russie dans le contexte de l’évolution constante des relations bilatérales, ayant abouti à la signature de l’accord de partenariat stratégique entre les deux pays, saluant à cet égard les projets communs qui seront mis en œuvre, notamment le projet de création de la zone industrielle russe à l’Est de Port Said et le projet de création de la centrale de « Dabaa » pour la production d’électricité à partir de l’énergie nucléaire.

Au cours de la réunion, les deux présidents ont également discuté de la reprise des vols russes à destination de l’Egypte, et se sont félicités des efforts déployés par les autorités égyptiennes pour sécuriser les aéroports, ce qui facilitera la reprise des vols russes, ainsi que la coopération dans le domaine sécuritaire et de la lutte contre le terrorisme.

La coopération tripartite entre l’Égypte et la Russie sur le continent africain a également été débattue à la lumière de la présidence égyptienne actuelle de l’Union africaine (UA), ainsi que du prochain sommet afro-russe, le premier du genre, qui se tiendra en octobre 2019 à Sotchi au bord de la mer noire avec la participation de chefs d’Etat et d’opérateurs russes et africains pour renforcer la coopération avec le continent africain.