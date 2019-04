Le sommet ouest-africain sur le financement des femmes entrepreneures à la Une des journaux ivoiriens

L’ouverture à Abidjan du premier sommet régional de l’Initiative de financement en faveur des femmes entrepreneurs (We-Fi) en Afrique de l’Ouest, en présence de Ivanka Trump, la conseillère spéciale du président des Etats-Unis et la Première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara ainsi que des sujets de politique nationale se partagent la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, jeudi, sur l’ensemble du territoire national.« Sommet ouest-africain sur le financement des femmes entrepreneures : les Etats-Unis et des multinationales décaissent plus d’un milliard de F CFA pour les femmes dans la cacao culture », informe Fraternité Matin.

« La déclaration d’Abidjan produira des effets à moyen et long terme », a fait remarquer Mme Dominique Ouattara à l’ouverture du sommet d’Abidjan, rapporte ensuite le quotidien d’Etat. Ce qui convainc le vice-président ivoirien, Daniel Kablan Duncan à dire toujours en Une de ce journal, que « l’Afrique du 21è siècle doit être féminine ».

En marge du sommet, la fille et conseillère spéciale du président américain, Ivanka Trump s’est rendue à Adzopé où elle a communié avec les femmes, complète le confrère à côté de Le Jour Plus qui annonce un montant important pour le financement des projets des femmes entrepreneures de Côte d’Ivoire.

Ivanka Trump félicite Dominique Ouattara pour son engagement pour la cause des femmes, relève à son tour L’intelligent d’Abidjan, quand Le Patriote pense que cette visite de la fille du président Donald Trump en Côte d’Ivoire dans le cadre du tout 1er forum ouest-africain sur la femme est « une autre preuve d’un pays qui compte ».

La politique occupe également une bonne place à la Une des journaux ivoiriens. Le Jour Plus ouvre le ballet avec une riposte contre l’ancien ministre et cadre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA, ex-allié au pouvoir), Emile Constant Bombet, qui serait « le bourreau devenu donneur de leçons ».

A ce propos, ce journal explique tout sur les graves faits qui rattrapent l’ex-chantre de « l’ivoirité ». « Un parti politique c’est le combat (…) Battons-nous pour aller de l’avant. N’envions pas les autres», répond M. Bombet en Une de Le Nouveau Réveil.

De son côté, LG Infos parle de « fortes pressions internationales sur Ouattara» avant la présidentielle de 2020, là où sur le même sujet Le Quotidien d’Abidjan s’intéresse au camp Soro qui se dit intransigeant sur l’alternance politique en 2020.

« Nous allons contraindre le régime à accepter des élections libres », rapporte à ce sujet ce journal en attribuant ces propos à des proches de l’ancien président de l’Assemblée nationale.

Traduit en justice en France, Affi remporte la bataille du logo du Front populaire ivoirien (FPI, opposition), jubile pour sa part Notre Voie. Ce qui fait dire à Soir Info que le président statutaire du FPI, Affi N’Guessan remporte une importante victoire.