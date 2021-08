Le Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat de la CEMAC s’ouvre ce jour

Ce mercredi 18 août 2021, s’ouvre le Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat de de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), à partir de 14 heures.

Le président du Conseil militaire de transition au Tchad, Mahamat Idriss Deby participera aux travaux présidés par le Chef d’Etat camerounais, Paul Biya. La rencontre se déroule par visioconférence en raison des contraintes sécuritaires et sanitaires, sous le thème : « évaluation de la situation macroéconomique de la zone CEMAC en contexte de pandémie du Covid-19 et analyse des mesures de redressement ».

Au cours de ce Sommet les Chefs d’Etat de la CEMAC vont aborder les sujets d’intérêt commun. Précisément la situation sécuritaire dans le bassin du Lac Tchad, la libre circulation des personnes et des biens et le problème du FCFA. Le conflit intercommunautaire entre le peuple Mousgoum et arabe Choua qui a poussé des centaines de camerounais à se réfugier au Tchad seront également abordés.

Voici le programme des travaux élaboré par le Cameroun :

12H00-12H30 Vérification des liaisons par visioconférence.

13H50- Installation des Chefs d’Etat et des invités spéciaux.

14H00-14H30 : Cérémonie d’ouverture.

Discours de S.E. Paul BIYA, Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat de la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale;

Séance de photographie virtuelle

14H30-16H00 : Déroulement du Sommet (Huis-clos):

Communication spéciale de S.E. Denis SASSOU NGUESSO, Président dédié à la mise en œuvre du PREF-CEMAC (Programme des Reformes Economiques et Financières);

Intervention de la Directrice Générale du Fonds Monétaire International,

Intervention du Président du Groupe de la Banque Mondiale;



Intervention du Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement

Intervention du Ministre Français de ‘Economie et des Finances;

ALLOCUTIONS DES CHEFS D’ETAT.

Examen du projet de Communiqué Final.

16H00-16H30 – Huis-clos des Chefs d’Etat.abino

16H30 : Reprise dos Travaux.

Adoption du Communiqué Final.

16H40-17H10 Cérémonie de clôture.

Lecture du Communiqué Final;

Discours de clôture de S.E. Paul BIYA, Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC;

Fin des Travaux du Sommet Extraordinaire des Chefs d’Etat de la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale. /