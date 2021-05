Le Sommet de Paris a été un succès (Ramaphosa)

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a décerné un satisfecit au Sommet de Paris sur la relance des économies africaines.Le chef de l’Etat sud-africain estime que cette rencontre tenue, hier mardi à Paris (France), a été un succès en montrant « l’ambition des dirigeants africains et européens d’agir ensemble et de lutter contre les grandes divergences qui se produisent au sein des pays et entre eux ».

L’hôte du sommet, le président français Emmanuel Macron, a réuni les dirigeants africains et européens afin de mettre au point de nouveaux mécanismes de financement pour leurs économies qui subissent les ravages de la pandémie.

Dans un communiqué, la présidence sud-africaine a déclaré que ce Sommet qui a pris fin mardi soir « a reconnu le rôle d’une vaccination étendue contre le Covid-19 comme [un] bien public mondial ».

« Le Sommet s’est engagé à garantir et à accélérer l’accès équitable en Afrique à des vaccins, des traitements et des outils de diagnostic sûrs et abordables par le biais de l’accélérateur ACT de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de son programme Covax », a déclaré la présidence.

L’Accélérateur d’accès aux outils Covid-19 (ACT) est une nouvelle collaboration mondiale révolutionnaire visant à accélérer le développement, la production et l’accès équitable aux vaccins contre les coronavirus, a noté notre source.

L’Alliance ACT-Accelerator a été lancée en avril 2020 par l’OMS, la Commission européenne, la France et la Fondation Bill & Melinda Gates.

En outre, le sommet de Paris a appelé à une décision et à une mise en œuvre rapides d’une allocation générale sans précédent des Droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international.

Les DTS devraient s’élever à 650 milliards de dollars, dont 33 milliards seront utilisés pour augmenter les avoirs de réserves bancaires des pays africains, a précisé le bureau.

Lundi dernier, les présidents Ramaphosa et Macron se sont entretenus au palais de l’Élysées, en prévision de la visite d’État que le dirigeant français effectuera en Afrique du Sud à la fin du mois de mai.