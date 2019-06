Le SG de la Ligue arabe informe l’envoyé américain au Soudan des efforts déployés pour parvenir au consensus national

Le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit a informé jeudi l’envoyé spécial américain au Soudan des efforts que la Ligue entend déployer au cours de la prochaine phase afin de rétablir les ponts de confiance entre les parties soudanaises, de rapprocher leurs points de vue et d’éviter une escalade afin de réaliser l’objectif de parvenir au consensus national.Par Mohamed Fayad

Lors de cette rencontre, qui intervient à l’occasion de la visite qu’effectue le responsable américain au Caire, Aboul-Gheit a informé l’envoyé américain des résultats de sa visite à Khartoum le 16 juin et au cours de laquelle il a rencontré le président du Conseil militaire de transition et les dirigeants des forces et mouvements politiques et civils afin d’encourager les parties soudanaises à reprendre le dialogue et à retourner à la table des négociations, a indiqué le porte-parole du Secrétaire général de la Ligue, Mahmoud Afifi.

Ceci permettra d’établir les arrangements consensuels nécessaires pour mener à bien le processus de transfert pacifique du pouvoir, qui doit être mis en oeuvre dans un contexte purement national, tout en respectant la souveraineté du Soudan et en répondant aux aspirations de la population.

Le porte-parole du Secrétaire général de la Ligue, Mahmoud Afifi a déclaré que l’envoyé américain, qui vient d’achever sa deuxième visite à Khartoum, a exprimé sa volonté de se concerter avec la Ligue arabe concernant la situation actuelle au Soudan en vue de soutenir ce pays et son peuple pendant cette phase délicate et aider les Soudanais à parvenir à une solution nationale et consensuelle visant à mener à bien la transition pacifique du pouvoir dans le pays.