Le SG de la Ligue arabe examine avec le représentant spécial US les derniers développements de la crise en Syrie

Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, s’est entretenu, mardi au Caire, avec le représentant spécial des Etats-Unis en Syrie, James Jeffrey, des derniers développements de la crise dans ce pays.Par Mohamed Fayed

Selon le porte-parole du Secrétaire général, l’Ambassadeur Mahmoud Afifi a déclaré que la réunion a porté sur les derniers développements de la crise syrienne ainsi que les efforts en cours et les contacts en vue d’un règlement pacifique de cette crise.

A cette occasion, le représentant spécial des Etats-Unis en Syrie a présenté les résultats de ses contacts avec les différentes parties, tant du point de vue politique que sécuritaire, soulignant la volonté de son pays à cet égard de savoir la vision de la Ligue arabe sur l’évolution de la crise et les moyens de la gérer.

De son côté, le Secrétaire général de la Ligue Aboul-Gheit a souligné que la crise syrienne est une crise arabe et qu’il a tenu personnellement à réactiver le rôle de la Ligue arabe dans la résolution de cette question.

Il a réitéré la position arabe sur la crise syrienne, en particulier la nécessité de préserver l’intégrité territoriale du territoire syrien, le respect de la souveraineté de la Syrie en vue d’un règlement politique entre les parties syriennes sur la base des décisions de la Conférence de Genève.

Le Secrétaire général met en garde contre les répercussions négatives de la poursuite des interventions extérieures dans la crise syrienne qui ont été l’une des principales raisons de la prolongation de la crise et de sa complexité, soulignant de la gravité des interventions iraniennes et turques, notamment la tentative turque d’établir une zone dite de sécurité dans le nord de la Syrie et dans la région d’Idlib, ce qui affecte l’unité du territoire syrien et constitue en même temps une violation de la souveraineté du pays.

Il a aussi rejeté toute forme d’intervention israélienne dans tout arrangement concernant l’avenir de la situation en Syrie.