Le Sénégal obtient 55 milliards FCFA des investisseurs du marché financier de l’UMOA

L’Etat du Sénégal a obtenu vendredi un montant de 55 milliards de FCFA (environ 88 millions de dollars) auprès des investisseurs opérant sur le marché financier de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA) à l’issue de son émission simultanée par adjudication d’obligations assimilables du trésor (OAT) à 3, 5 et 7 ans, a appris APA auprès de l’Agence UMOA-Titres basée à Dakar.L’opération d’adjudication a eu un franc succès auprès des investisseurs qui ont massivement souscrit aux OAT avec un 135,216 milliards FCFA de soumissions globales là où l’émetteur ne sollicitait que 50 milliards FCFA. Le taux de couverture du montant mis en adjudication se situe ainsi à 270,43%.

Sur le montant des soumissions proposées par les investisseurs, l’Etat du Sénégal a retenu 55 milliards FCFA et rejeté les 80,216 milliards FCFA restants.

A travers cette émission, les autorités sénégalaises visent à mobiliser l’épargne des personnes physiques et morales en vue d’assurer la couverture des besoins de financement du budget de l’Etat. Ce montant vient également à point nommé dans le cadre de la mobilisation des 1000 milliards FCFA de la Force Covid-19, enveloppe budgétisée par les autorités pour lutter contre les effets de la pandémie du Coronavirus.

La politique d’endettement actuelle adoptée par l’Etat du Sénégal est de plus en plus orientée vers le choix d’instruments innovants tels que les obligations assimilables, les adjudications ciblées réservées à des spécialistes en valeurs du Trésor. Pour le second trimestre 2020, les intentions d’émissions de titres publics de l’Etat se situent à 150 milliards de FCFA (contre 135 milliards au premier trimestre) à raison de 100 milliards de FCFA sous forme de bons assimilable du trésor (BAT) et 50 milliards de FCFA sous forme d’OAT.

Trois types d’OAT sont concernés par l’émission par adjudication du 10 avril 2020 avec des maturités et taux d’intérêt différents.

Le remboursement du premier type d’OAT de 3 ans se fera en totalité le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 13 avril 2023 . En revanche, le paiement des intérêts se fera annuellement dès la première année avec un taux de 5,85%.

Pour le deuxième type d’OAT de 5 ans, son remboursement se fera aussi en totalité le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 13 avril 2025. Le paiement des intérêts se fera annuellement dès la première année avec un taux de 6%.

Le remboursement du dernier type d’OAT de 7 ans se fera à son tour en totalité le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance fixée au 13 avril 2027. De même le paiement du taux d’intérêt de 6,15% interviendra annuellement dès la première année.