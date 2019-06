Le Sénégal hôte de la 10e Conférence des grandes chancelleries d’Afrique francophone

Le Sénégal abritera en 2021 la 10eme édition de la Conférence des grandes chancelleries d’Afrique francophone subsaharienne et de France, a-t-on appris samedi à Brazzaville, lors de la clôture de la 9ème édition de cette rencontre, ouverte jeudi dernier dans la capitale congolaise.« Les prochaines éditions des grandes chancelleries d’Afrique francophone subsaharienne et de France seront organisées, après la République du Congo en 2019, par le Sénégal en 2021 et la Guinée Conakry en 2023, sous réserve de l’apport des chefs d’Etat des pays concernés », souligne le communiqué final de la réunion de Brazzaville.

Dans ses recommandations, la rencontre propose aussi de poursuivre la réflexion entamée lors de la 8eme réunion et axée sur la nécessité de distinguer les victimes du terrorisme des victimes d’autres violences humaines.

Les pays membres, ajoute le communiqué final, entendent aussi faire une place de choix aux distinctions du mérite féminin et ont décidé d’engager une réflexion sur les distinctions des personnes œuvrant pour la paix en Afrique francophone et subsaharienne.

Par ailleurs la 9eme édition de Brazzaville a permis aux pays membres d’adopter la charte de cette conférence. Composée d’environ quatorze articles, elle a pour but principal de renforcer la coopération et les échanges d’expériences entre les pays membres.

Clôturant les travaux, le secrétaire général de la présidence congolaise, Jean Baptiste Ondaye a donné l’assurance que son pays ne ménagera « aucun effort pour consolider les fondements (···) et veiller à la mise en oeuvre des recommandations issues des présentes assises ».

La rencontre Brazzaville a enregistré la participation des pays membres suivants : Bénin, Burkina-Faso, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée, Mali, Niger, RD Congo, France, Sénégal, Tchad et Togo.