Le Sénégal enregistre cinq nouveaux cas de Covid-19

Le ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, jeudi après-midi, cinq nouvelles infections au coronavirus (Covid-19).« Ce jeudi 12 mars, l’Institut Pasteur de Dakar a notifié au ministère de la Santé et de l’Action sociale, les résultats des examens de virologie de ce jour. Le bilan est le suivant : cinq cas suspects sont déclarés positifs au Covid-19. Il s’agit de contacts directs, membres de l’entourage familial du patient sénégalais, revenu d’Italie, et déclaré positif ce 11/03/2020. Ils sont admis au service des maladies infectieuses de Fann », annonce un communiqué du MSAS, soulignant qu’un cas suspect est revenu négatif.

Le texte précise que depuis le 02 mars 2020, dix cas ont été confirmés au Sénégal, deux cas étant guéris et huit encore sous traitement.

Le Sénégal a détecté le 2 mars dernier son premier cas de Covid-19, un ressortissant français rentré de son pays après des vacances.

A ce jour, le Covid-19 a fait 4718 morts sur plus de 127 mille de cas confirmés dans 116 pays.