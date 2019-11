Le Sénégal élu membre du comité exécutif du Bureau International des Expositions

Le Sénégal a été élu, vendredi à Paris (France), membre du Comité exécutif du Bureau International des Expositions (BIE), informe un communiqué de l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex).« En marge de l’Assemblée générale du Bureau International des Expositions (BIE) qui se tient à Paris (France), le Sénégal est élu membre du cercle fermé du Comité exécutif du BIE, à travers son délégué permanent, le Directeur général de l’ASEPEX, Dr Malick Diop », écrit l’Asepex.

Elle souligne que le Sénégal, premier et seul pays africain à intégrer le Comité exécutif du BIE, est ainsi élu pour un mandat de 6 ans, à côté d’autres pays, à savoir la France, le Japon, la Finlande, la Hongrie, la Suisse, l’Espagne, l’Indonésie, la Nouvelle Zélande, l’Italie et la Russie.

« Cette élection du Sénégal au Comité exécutif du BIE est une réelle opportunité pour l’Afrique, mais surtout pour notre pays puisque la présence des entreprises sénégalaises sera renforcée sur les marchés internationaux et en termes d’échanges d’affaires. Le Sénégal aura de plus en plus d’occasions de présenter ses opportunités d’investissement au monde entier. Ce qui favorisera inéluctablement le développement des exportations sénégalaises et par ricochet, l’équilibre de notre balance commerciale », a réagi Dr Malick Diop cité par le communiqué.