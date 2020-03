Le Sénégal détecte trois nouveaux cas de Covid-19

Le Sénégal a enregistré, ce samedi, trois nouveaux cas de Covid-19, portant le bilan à 22 contaminations, annonce le ministère de la Santé et de l’Action sociale.Pour les nouveaux cas, il s’agit d’un bébé de 2 ans, fils de l’émigré revenu d’Italie. Le deuxième cas positif est un Espagnol de 51 ans, revenu au Sénégal le 10 mars et résidant à Dakar, alors que le troisième cas est une Française de 68 ans, revenue au Sénégal le 12 mars et résidant à Nianing (petite côte, ouest).

Au total, le Sénégal compte 22 cas positifs du virus covid-19.