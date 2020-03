Le Sénégal confirme deux nouveaux cas de coronavirus

Deux nouveaux patients ont été testés positifs au coronavirus, annonce un communiqué du ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale reçu mercredi soir à APA.« Le premier cas, résidant en France, est une femme âgée de 68 ans. Elle est l’épouse du patient de 80 ans testé positif la veille, le 3 mars 2020. Elle est arrivée au Sénégal le 29 février 2020, en compagnie de ce dernier », précise le communiqué.

Le document signale aussi que « le deuxième cas est une ressortissante anglaise de 33 ans, venue de Londres et arrivée à Dakar le 24 février 2020 ». Les deux patients ont été transférés au service des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann et leur état clinique est stable, informe le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Ces deux nouveaux cas de coronavirus, sur un total de onze tests effectués ce mercredi, portent à quatre le nombre de personnes contaminées sur le sol sénégalais.

En outre, les autorités font savoir que « les deux patients déclarés positifs respectivement les 2 et 3 mars 2020, sont actuellement suivis au service des maladies infectieuses. Leur état clinique évolue favorablement ».