Le sénateur Cory Booker annonce sa candidature à la Maison Blanche

Le sénateur américain Cory Booker a annoncé vendredi sa candidature à l’élection présidentielle de 2020, grossissant les rangs des démocrates qui veulent empêcher Donald Trump de faire un second mandat.

Cet élu charismatique et progressiste noir de 49 ans a publié une vidéo en musique d’un peu plus de deux minutes, dans laquelle il se met notamment en scène dans sa circonscription du New Jersey et appelle les Américains à l’unité.

« L’histoire de notre nation est définie par l’action collective, par les destins entrelacés des esclaves et des abolitionnistes, de ceux qui sont nés ici et de ceux qui ont choisi l’Amérique comme leur maison », lance-t-il.

Pour preuve de l’importance de cette action « collective », M. Booker évoque dans la vidéo les difficultés auxquelles sa famille a dû faire face pour se loger en raison de sa couleur de peau, avant qu’un groupe d’avocats blancs se mobilise pour défendre ses droits.

« Ils ont changé le cours de ma vie entière. Parce qu’en Amérique, le courage est contagieux », dit-il.

Sans le nommer, il critique aussi le président Trump.

« Je crois que nous pouvons construire un pays dans lequel (…) nous voyons le visage de nos dirigeants à la télévision en ressentant de la fierté, pas de la honte », lance-t-il.

« Ensemble, nous allons nous élever ». « Je suis candidat pour le poste de président des Etats-Unis d’Amérique », conclut-il.

M. Booker est le dernier démocrate en date à annoncer qu’il est en lice pour l’élection de 2020, après les sénatrices Kamala Harris et Elizabeth Warren notamment.

D’autres personnalités sont pressenties, comme Bernie Sanders, candidat malheureux en 2016 face à Hillary Clinton, le charismatique quadragénaire texan Beto O’Rourke ou encore l’ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, ainsi que le milliardaire Michael Bloomberg.