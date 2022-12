Le Rwanda veut booster ses services de livraison par drone

L’Etat rwandais prévoit d’effectuer près de 2 millions de livraisons instantanées et plus de 200 millions de kilomètres en mode autonome d’ici à 2029.Leader mondial de la logistique et des livraisons instantanées, Zipline a annoncé ce jeudi 15 décembre 2022 un nouveau partenariat avec le Rwanda. L’objectif de ce partenariat est d’effectuer près de 2 millions de livraisons instantanées et de parcourir plus de 200 millions de Km en autonomie d’ici à 2029.

Avec ce nouveau partenariat, le Rwanda compte tripler son volume de livraison en aménageant de nouveaux sites de livraison en milieu rural et urbain dans tout le pays et en proposant des services à d’autres entités gouvernementales.

Ce faisant, le Rwanda met en place des services de logistique et de livraison innovants et écoresponsables. Par ailleurs, il sera le tout premier pays au monde capable d’effectuer des livraisons instantanées à toute sa population, et ce, de manière autonome.

Ce service, qui a débuté avec la livraison du sang il y a six ans, intègre désormais des médicaments, des approvisionnements médicaux, des produits de nutrition et de santé animale. Ce nouveau partenariat élargit cette base pour soutenir les secteurs de la finance, du commerce numérique et du tourisme.

Tout organisme au sein du gouvernement, y compris le ministère de l’Agriculture et des Ressources animales, le ministère des Technologies de l’information et de la communication pourra recourir à ce système de livraison instantanée ainsi que le Conseil de développement du Rwanda, le Rwanda Medical Supply et l’Agence nationale pour le développement de l’enfant.

Grâce à ce nouvel accord, ce système de logistique instantanée sera intégré dans divers secteurs des opérations nationales, qu’il s’agisse d’assurer une chaîne d’approvisionnement fiable en soins de santé, de lutter contre la malnutrition ou de créer une expérience écotouristique mémorable, a déclaré Clare Akamanzi, directrice générale du Rwanda Development Board.

« Le Rwanda est un centre d’innovation et nous sommes ravis d’être le premier pays au monde à lancer un service national de livraison par drone », a ajouté Clare Akamanzi, directrice générale du Rwanda Development Board.

De ses centres de distribution de Muhanga et Kayonza, l’opérateur assure la livraison de 75% des approvisionnements en sang du pays, en dehors de Kigali. Grâce au réseau de livraison instantanée, plus de 400 hôpitaux et cliniques reçoivent du sang, des médicaments et les approvisionnements dont ils ont besoin dans les minutes qui suivent leur commande, ce qui leur permet de traiter aussi bien les problèmes médicaux quotidiens que les urgences.

Sur la base de données provenant des hôpitaux publics rwandais, des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie ont constaté une réduction de 88% des cas de mortalité maternelle à l’hôpital dus à une hémorragie du post-partum.

Cette diminution résulte directement du recours au système de logistique et de livraison instantanée. Aujourd’hui, davantage de mères sont en vie parce qu’elles se sont rendues dans un établissement médical qui bénéficie du réseau de livraison instantanée.

D’après Daniel Marfo, vice-président principal et responsable des activités et des opérations de Zipline en Afrique, « la logistique instantanée a permis de sauver des milliers de vies et de régler certains problèmes les plus fondamentaux de la planète : la famine et la malnutrition, la saturation du réseau routier et la pollution de l’environnement, ainsi que le manque d’accès aux soins de santé ».

Rien que cette année, grâce à ce système logistique, le ministère de l’Agriculture a distribué plus de 500 000 doses de vaccins de santé animale et plus de 8 000 unités de sperme porcin aux vétérinaires et aux éleveurs.

Les éleveurs qui ont recours aux services de livraison instantanée ont vu le taux de fertilité de leurs animaux augmenter de 10% par rapport à la moyenne nationale. Les éleveurs peuvent ainsi élever plus de porcs avec un profil génétique plus sain, agrandir leur entreprise et proposer aux communautés un meilleur accès aux protéines et améliorer la santé de la population.