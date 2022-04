Le Rwanda signe un accord pour étendre l’accès à l’électricité

Cet important projet énergétique est financé par la Banque africaine de développement (Bad) pour 180 millions de dollars.Ce projet permettra d’étendre l’accès à l’électricité aux zones rurales et réduire les émissions de gaz à effet de serre au Rwanda. Au total, 77 470 foyers seront raccordés, pour la première fois, à l’ensemble du réseau électrique, affirme la Bad dans un communiqué reçu mardi à APA.

Par ailleurs, il permettra de raccorder 75 écoles, huit centres de santé et 65 centres administratifs tout en assurant le déstockage de 125 mégawatts d’énergie propre provenant des centrales hydroélectriques. Il permettra aussi de créer 455 emplois permanents et 760 emplois à temps partiel, dont 30 % pour les femmes.

Le projet comprendra la construction de plus de 1000 kilomètres de lignes à moyenne tension et de 3 300 kilomètres de lignes à basse tension pour faciliter l’accès à l’électricité jusqu’au dernier kilomètre, explique la même source. Il permettra également de construire 137 kilomètres de lignes à haute tension et six sous-stations nécessaires au renforcement du réseau.

« La Banque veut soutenir l’objectif du pays de parvenir à un accès universel à l’électricité d’ici 2024. Ce projet permettra d’améliorer la qualité de vie des populations en leur facilitant un meilleur accès à l’éducation et à la santé », souligne Aissa Touré-Sarr, directrice pays du Groupe de la Banque africaine de développement pour le Rwanda.

« Il permettra aussi de stimuler la croissance du secteur privé, contribuant ainsi au programme de transformation sociale et économique du Rwanda qui vise à le faire passer de pays en développement à celui de pays à revenu intermédiaire en 2035 », a-t-elle ajouté.