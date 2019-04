Le Rwanda et le Qatar signent plusieurs accords bilatéraux

L’Emir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, a conclu mardi une visite de trois jours au Rwanda.Au cours de la visite, le Rwanda et le Qatar ont signé quatre accords de coopération concernant quatre secteurs, à savoir la culture, le sport, le tourisme et les événements d’affaires, l’aviation et la logistique.

Cette visite fait suite à celle du président rwandais, Paul Kagamé au Qatar en novembre 2018, lors de laquelle les deux pays avaient signé une série d’accords sur l’accélération de la coopération économique.

En mars de cette 2019, le Vice-Premier ministre qatari, Cheikh Mohamed bin Abdulrahman Al Thani a rendu une visite de courtoisie à son homologue rwandais et leurs discussions ont porté sur la meilleure manière de renforcer la coopération bilatérale.