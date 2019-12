Le Roi Mohammed VI souligne l’impératif d’établir un diagnostic précis et objectif de la situation dans le monde islamique

Le Roi Mohammed VI a souligné, jeudi, l’impératif d’établir un diagnostic précis et objectif de la situation dans le monde islamique, qui devrait être évaluée, de manière approfondie et impartiale.« A cette fin, des stratégies et des programmes de développement appropriés, en parfaite adéquation avec les spécificités nationales, doivent être élaborés et mis en œuvre, selon l’idéal de solidarité et de coopération qui constitue l’esprit de la Charte de l’Organisation», a relevé le Souverain dans un message adressé aux participants à la cérémonie commémorative du cinquantenaire de la création de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), organisée à Rabat, et dont lecture a été donnée par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Il a, dans ce cadre, préconisé l’intensification de la coopération Sud-Sud dans la perspective d’augmenter les capacités productives des pays musulmans et de rendre leurs économies plus résilientes, exhortant les Etats membres à participer activement à la prise de décision politique et économique, à l’échelle internationale, pour mieux défendre les intérêts de la région islamique.

Le Roi a également lancé un appel pressant à une lecture proactive de l’avenir permettant d’élaborer les stratégies et les plans les mieux adaptés aux générations futures, de manière à relever les grands défis à venir.

Il n’a pas manqué de saluer toute initiative visant à développer les groupements économiques dans la perspective de la création d’une zone de libre-échange à l’intérieur de l’espace islamique, « épine dorsale d’un développement durable intégré, centré sur le facteur humain ».

Au sujet de la question palestinienne, le Souverain, Président du Comité Al -Qods, a réitéré l’engagement constant du Maroc à défendre Al-Qods Acharif et la Palestine, faisant part de son intime conviction que la paix au Moyen-Orient passe nécessairement par l’établissement d’un Etat palestinien indépendant, défini selon les frontières de 1967 et dont la capitale est la partie orientale d’Al-Qods.

Il a exhorté, dans ce contexte, la communauté internationale « à une implication responsable pour l’élaboration d’une nouvelle feuille de route permettant de mettre en œuvre les résolutions de la légalité internationale et les accords de paix conclus jusqu’ici, de trouver ainsi des solutions pratiques à la situation de crise au Moyen-Orient ».

Le Souverain a mis l’accent, par ailleurs, sur les projets concrets supervisés par l’agence Beit Mal Al-Qods Acharif, pour appuyer la résistance des Maqdissis face aux politiques systématiques de judaïsation, visant à altérer le statut juridique, historique et démographique de la ville sainte.

Pour rappel, l’OCI a été créée sur décision du sommet historique qui a eu lieu à Rabat, le 25 septembre 1969, à la suite de l’incendie criminel de la Mosquée al-Aqsa.

L’OCI, devenue la deuxième plus grande organisation après les Nations unies, est composée de 57 États membres en plus de pays observateurs comme la Russie.

Actuellement, l’OCI dispose d’organismes dans divers secteurs comme l’économie, le culturel et l’humain. Dès le départ, la création de l’OCI s’est assignée pour objectifs d’améliorer et consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les États membres, sauvegarder et protéger les intérêts communs, soutenir les justes causes des États membres et coordonner et unifier les efforts des États membres face aux défis auxquels se trouvent confrontés le monde islamique en particulier et la communauté internationale en général.