Le Roi Mohammed VI félicite le nouveau président mauritanien

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed El Ghazouany suite à son élection président de la République islamique de Mauritanie.Dans ce message, le Souverain exprime ses chaleureuses félicitations et ses sincères voeux de plein succès à Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed El Ghazouany dans ses hautes missions.

Le Roi félicite également M. El Ghazouany pour la confiance placée en lui par le peuple mauritanien frère, « en reconnaissance de la sincérité dont vous avez fait preuve pour servir ses intérêts et pour votre ferme détermination à aller de l’avant sur la voie de la réalisation du développement global, dans le cadre de la sécurité, la quiétude et la justice sociale ».

Le Roi saisit cette occasion pour exprimer sa ferme détermination à oeuvrer de concert avec M. El Ghazouany pour donner une forte impulsion aux relations de coopération fructueuse unissant le Maroc et la Mauritanie et renforcer les moyens de tirer le meilleur des opportunités et des potentialités dont disposent les deux pays, en consécration des liens de fraternité, de solidarité et d’estime mutuelle liant les deux peuples voisins et pour réaliser la complémentarité, la rapprochement et l’intégration auxquels ils aspirent en vue de relever les différents défis communs.