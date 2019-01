Le Rhdp « gagnera » l’élection présidentielle ivoirienne de 2020 (Ouattara)

Le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), la coalition au pouvoir en Côte d’Ivoire, « gagnera en 2020» l’élection présidentielle, a déclaré samedi Alassane Ouattara, lors du Congrès constitutif de cette alliance muée en parti politique.« J’entends ici et là des craintes concernant les élections de 2020, je vous répète, il n’y aura rien en 2020, oui, tout va bien se passer (…) et avec la force que représente le Rhdp, il est certain que par la grâce de Dieu et vous les militants, le Rhdp gagnera en 2020 », a dit M. Ouattara.

Egalement, ajoutera-t-il, le Rhdp emportera « en 2025, en 2030, en 2035 et jusqu’en 2050 », devant des milliers de militants rassemblés au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Plateau, dans le centre des affaires de la capitale économique.

Le Parti unifié Rhdp naît sans son principal allié, le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci). « Les portes du Rhdp restent ouvertes pour nos frères qui partagent les idéaux de l’houphétisme », a lancé Alassane Ouattara, désigné président de ce nouveau parti.

« Au Rhdp, nous ne fisaisons pas des alliances par rapport à un poste demain, nous faisons des alliances pour le bien de la Côte d’Ivoire et des Ivoiriens, oui, les électeurs ivoiriens ne veulent plus des alliances de circonstance, au contenu douteux qui seront brisés dès que les objectifs personnels ne seront plus assurés », a-t-il martelé.

Le chef de l’Etat ivoirien a annoncé pour l’ «année prochaine » la désignation du candidat du Rhdp pour l’élection présidentielle à travers « un choix démocratique des militants », indiquant qu’il donnera sa « réponse » sur l’appel des militants à ce qu’il fasse un troisième mandat.

Il a rendu un chaleureux hommage à ses compagnons de la lutte politique, aux membres de sa famille avec en première ligne son épouse, Dominique Ouattara, qui était présente à ce premier congrès ordinaire du Parti unifié Rhdp.

Pour lui, « le Rhdp est la première force politique de la Côte d’Ivoire ». La formation compte 23 présidents de région sur 31, soit 80% des régions, 134 maires sur 201 mairies soit 2/3 des mairies occupées par les élus du Rhdp et 164 députés sur 253 soit les 2/3 de l’Assemblée nationale.

La Côte d’Ivoire, aujourd’hui, a retrouvé son leadership sur le continent. Le pays avance partout et également dans le domaine de la réconciliation, s’est-il félicité, avant d’ajouter : «moi, je pardonne, si je n’avais pas pardonné, Simone Gbagbo ne serait pas sortie de prison ».

« Après Houphouët, ceux qui sont venus ont voulu accaparer le pouvoir pour eux seuls, et c’est ce qui a amené les problèmes. Moi, je veux travailler à créer une équipe pour que cette équipe, le moment venu, puisse me succéder pour que la tranquillité et la prospérité de la Côte d’Ivoire continue pendant des décennies », a-t-il affirmé.